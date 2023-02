Bagnacavallo, "largo De Gasperi pieno di buche"

Una strada che assomiglia ad un groviera, piena di buchi e avvallamenti. Si tratta di Largo de Gasperi a Bagnacavallo, zona in cui convergono strutture sportive e scolastiche. A segnalarne la pericolosità è il bagnacavallese Giorgio Menna che, stanco della situazione, ha deciso di chiamare, nella serata di lunedì il servizio emergenze della polizia localei dell’Unione dei Comuni. "Se dovesse piovere sarebbe un disastro, si potrebbe in quel caso, parlare di crateri – spiega Menna che di professione è giornalista –. La situazione già grave nell’estate scorsa è andata via via peggiorando. Ci sono buche enormi nell’asfalto irregolare. Quando ho chiamato il servizio emergenze dei vigili urbani, ho spiegato l’oggettività del pericolo segnalando la necessità di intervenire subito e circoscrivere la carreggiata". Come risposta, i vigili si sono impegnati a rendere nota la situazione all’ufficio tecnico del Comune.

"Il problema vero è che in quel tratto di strada che va verso via Cogollo, girano mamme con bambini, motorini, biciclette. Tutti loro potrebbero essere a rischio di caduta se una ruota dovesse entrare nelle buche in cui risulta facilissimo anche inciampare. Di tragedie ne abbiamo già viste. Il giorno dopo la segnalazione sono tornato sul posto per verificare l’attivazione di qualche intervento –continua – ma la situazione era tal quale a prima, documentata dalle immagini scattate".

Diverso è il parere dell’assessore al patrimonio, Alfeo Zanelli. "La sera stessa della segnalazione – dichiara – sono intervenuti la Polizia locale e i cantonieri del Comune, che hanno provveduto a effettuare alcuni ripristini. Il manto stradale di largo De Gasperi, pur ammalorato, non è pericoloso". Una valutazione, quest’ultima che appartiene all’Ufficio Tecnico del comune che, nonostante le cattive condizioni dell’asfalto note e monitorate, ha definito quel tratto, per l’appunto, "non pericoloso". Per risolvere definitivamente il problema, la soluzione pare essere soltanto una: rifare il manto. "Serve un intervento più radicale – ammette Zanelli. Ma è sui tempi e le disponibilità economiche necessarie per avviare il cantiere che si aprono gli interrogativi più importanti. Zanelli conclude infatti ricordando i limiti dell’amministrazione. "L’intervento – sottolinea - verrà effettuato compatibilmente con le risorse disponibili".

Monia Savioli