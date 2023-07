Bagnacavallo, mega lezione di zumba per raccogliere fondi

Si riempirà di allegria, domenica 9 luglio, il centro di Bagnacavallo. A partire dalle 18, in piazza della Libertà, si svolgerà infatti l’evento ‘E Bal de Paciùg’, una ‘super lezione’ di zumba (la nota e divertente danza fitness praticata in tutto il mondo) aperta a tutti e finalizzata a raccogliere fondi per le famiglie alluvionate del territorio di Lugo, Bagnacavallo e Faenza. Per l’occasione, arriveranno a Bagnacavallo da tutt’Italia tanti tra i più qualificati istruttori di zumba oltre che tantissimi appassionati, per un totale stimato di oltre 150 persone che animeranno la piazza bagnacavallese. Il titolo della manifestazione è chiaramente ispirato agli indimenticabili ‘burdèl de paciùg’, come hanno voluto essere chiamati i tanti giovani, ragazze e ragazzi, che volontariamente e gratuitamente hanno aiutato le persone a liberare le case da acqua, fango e materiale deteriorato in seguito all’alluvione di maggio. Dopo tanta fatica, è quindi ora di ballare, ma con l’importante obiettivo di sostenere le persone e le famiglie danneggiate dal tragico evento. L’idea di organizzare questa iniziativa è di Giulia Arveda, istruttrice di zumba a Faenza, che ha coinvolto Sara Cimatti, anche lei istruttrice di zumba, a Bagnacavallo. "Abbiamo pensato a un evento per raccogliere fondi", spiegano Giulia e Sara, "perché le palestre dove lavoravamo sono state gravemente danneggiate dall’alluvione, quindi siamo ben consapevoli di quanto costa rimettere tutto a posto, sempre che ce ne sia la possibilità, e abbiamo ritenuto opportuno dare una mano alle famiglie colpite da questo disastro". La palestra dove lavorava Giulia, la Lucchesi di Faenza, ancora non si sa se potrà riaprire, mentre quella dove lavorava Sara, la scuola di danza Beat Ballet di Bagnacavallo, dovrebbe prima o poi ripartire.

l.m.