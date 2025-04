Bagnacavallo, oggi riapre l’Oasi Podere Pantaleone . In programma visite guidate

Con l’arrivo della primavera, l’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, riaprirà al pubblico dopo la chiusura invernale, oggi, in occasione della manifestazione ’Giardini Segreti’, con visite guidate nel bosco e allo stagno alle 11 e alle 15.

Durante questo periodo è in corso l’esplosione dei colori della primavera, con tante erbe, cespugli e alberi in fiore, e il verde brillante delle giovani foglie come sottofondo. Per chi avrà l’occhio attento, sarà possibile scorgere in fiore i gialli tulipani selvatici, alcune orchidee, la pervinca minore al limitare del bosco, oltre ai giaggioli delle paludi, all’euforbia lattaiola e al campanellino estivo ai bordi dello stagno. Tra fughe e balzi da un ramo all’altro, sarà possibile scorgere il funambolico scoiattolo rosso, immortalato di recente nell’oasi in una posizione particolarmente caratteristica da Milko Marchetti, tanto da far guadagnare al fotografo il primo premio assoluto a Londra al concorso internazionale Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024.

Il Podere sarà aperto la domenica e nei giorni festivi (esclusa la Pasqua) dalle 14.30 alle 18.30. Oggi, il 4, 10, 11, 18 maggio e il 15 giugno, in occasione dell’adesione a ’Giardini Segreti’, al Podere Pantaleone sarà possibile accedere liberamente e gratuitamente dalle 10 alle 18.30

Le visite guidate sono disponibili tutto l’anno per scolaresche e piccoli gruppi, previa prenotazione con congruo anticipo. Il Podere Pantaleone si trova a Bagnacavallo, lungo l’omonima via, laterale di via Stradello. Informazioni, segnalazioni e prenotazioni: Ufficio Informazioni Turistiche (0545 280898); Podere Pantaleone (347 4585280),