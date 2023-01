’Bagnacavallo per Bonaccini’

Con l’avvio del congresso, durante il quale gli iscritti saranno chiamati a votare le mozioni e determinare i nomi dei 2 candidati che si sfideranno nelle primarie aperte del prossimo 26 febbraio, si è formato a Bagnacavallo il comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico. "Ci riconosciamo – scrivono i promotori Matteo Giacomoni, Pier Luigi Ravagli, Lorenzo De Benedictis, Laura Rossi, Claudia Tassinari e Enrico Samanella – nella proposta politica di Bonaccini, apprezziamo la sua volontà di dare nuova energia al PD: un PD popolare e non populista, che parli meno degli avversari e più delle proposte che servono per il Paese". Chi volesse aderire può scrivere a: [email protected]