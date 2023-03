Bagnacavallo punta sul turismo Materiali informativi e visite guidate

Una nuova grafica coordinata per esprimere al meglio le potenzialità del territorio. Il comune di Bagnacavallo premia il richiamo turistico che ha portato in città nel 2022 circa 6500 presenze documentate alle quali sono da aggiungere i pernottamenti non ufficiali e le visite avviate e concluse in giornata, coniando il nuovo slogan ’Bagnacavallo – sentirsi benvenuti’. Un messaggio, che l’agenzia Matitegiovanotte di Ravenna che ha realizzato il progetto, ha ideato per spostare l’attenzione sul visitatore. Nato dalla sinergia fra i tanti soggetti che a vario titolo partecipano alla definizione dell’offerta turistica della città, il progetto – spiega Francesca Benini, responsabile dell’area cultura, comunicazione e partecipazione – si è sviluppato durante la pandemia quando abbiamo assistito ad un incremento del turismo di prossimità. Per questo abbiamo organizzato un tavolo di confronto che ha portato a rinnovare loghi e materiale e alla definizione di un calendario di visite guidate ed esperienze turistiche".

Dalla fine di marzo al mese di luglio, le iniziative contenute nel pieghevole che le riassume vanno dalle visite al centro storico e al Teatro Goldoni, alle pedalate nelle campagne, dai laboratori e mercatini organizzati all’Ecomuseo delle Erbe Palustri, alle visite alla scoperta del patrimonio di Museo Civico delle Cappuccine e della Biblioteca Taroni, dal tour dell’ex convento di San Francesco alle esperienza naturalistiche a contatto con la natura del Podere Pantaleone. Ogni opportunità di visita o esperienza è legata a date precise e, in alcuni casi, al pagamento di un biglietto di importo variabile, comunque non superiore ai 10 euro.

"Il prossimo obiettivo – ha continuato Benini – è di implementare ulteriormente l’offerta estendendola ad altri luoghi come, ad esempio, quelli religiosi. Contiamo per questo anche sull’arrivo di nuove proposte da inserire nel calendario che organizzeremo a partire dal prossimo autunno". Il progetto ’Bevenuti a Bagnacavallo’ è supportato dal contributo offerto dalla Regione Emilia-Romagna. "La domanda turistica si è evoluta nel tempo – ha sottolineato l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini –. La vacanza viene considerata sempre di più come una esperienza da vivere. Il progetto ’Benvenuti a Bagnacavallo’ coglie il segno di questi cambiamenti e valorizza il territorio dal punto di vista culturale e ambientale".

Monia Savioli