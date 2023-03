Bagnacavallo, riapre l’Oasi Podere Pantaleone

Con l’arrivo della primavera, l’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, riaprirà al pubblico dopo la chiusura invernale, oggi, in occasione della manifestazione “Giardini Segreti”, con visite guidate alle 11 e alle 15.

Sempre oggi ci sarà anche il primo dei “Laboratori nel bosco”, dal titolo “Pittori per un giorno” e dedicato a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni. L’iniziativa, rivolta anche alle famiglie, è in programma dalle 10 alle 12. La partecipazione è gratuita.

I laboratori, ecosostenibili e realizzati con materiali naturali e di recupero, prevedono altri tre appuntamenti per i più piccoli: il 16 aprile (pittura 5-12 anni: “Segni selvatici”), il 21 maggio (assemblaggio 2-8 anni: “A costruir gufi”) e il 4 giugno (disegno 5-12 anni: “La pelle del bosco”). Dal oggi al Pantaleone sarà possibile accedere liberamente e gratuitamente dalle 14.30 alle 18.30 la domenica e i giorni festivi. Il Podere si trova a Bagnacavallo lungo la via omonima, laterale di via Stradello. Le visite guidate sono possibili durante l’intero anno per scolaresche e piccoli gruppi: è necessaria la prenotazione con anticipo. Informazioni e prenotazioni: Ufficio Informazioni Turistiche (0545 280898) e Podere Pantaleone (347 4585280).