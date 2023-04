Bagnara, 200 persone per l’incontro di Magda Tampieri con Bonaccini

Oltre 200 persone presenti, giovedì sera a in piazza Marconi a Bagnara di Romagna, per l’incontro pubblico organizzato dalla Lista Civica ’UniAMO Bagnara’ per Magda Tampieri sindaca, in cui ha partecipato ed è intervenuto Stefano Bonaccini. Le elezioni saranno il 14 e 15 maggio. Dopo la breve presentazione dei candidati consiglieri sono stati introdotti dagli stessi alcuni punti fondanti del programma che la lista UniAMO Bagnara vuole perseguire quali: la creazione di un centro di aggregazione autogestito dai giovani e frequentato anche dagli anziani; una sistemazione e possibile implementazione degli impianti sportivi; il sostegno alle attività produttive locali; lo sviluppo del turismo sul territorio puntando anche su ciclovie e bike sharing; la valorizzazione del tessuto sociale e il sostegno alle associazioni locali; la condivisione per permettere il coinvolgimento della cittadinanza. Il prossimo evento si terrà il 5 maggio alle 20:30 presso la Giorgiolina, dove Magda Tampieri si confronterà con le quattro donne sindache dei comuni della Provincia di Ravenna.