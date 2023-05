Bagnara al voto amministrativo Si sceglie il nuovo sindaco

Tutto pronto, a Bagnara di Romagna, unico comune della provincia di Ravenna coinvolto nella tornata di elezioni amministrative. Il voto porterà all’elezione del nuovo sindaco in sostituzione del primo cittadino uscente Riccardo Francone che ha scelto di non ripresentarsi anche se avrebbe potuto aggiungere un altro mandato ai due già svolti come previsto per le località al di sotto dei 5000 abitanti.

La scelta per i cittadini del borgo è fra due candidati, Mattia Galli per la lista civica Vivi Bagnara, alla quale appartiene il sindaco uscente, e Magda Tampieri, in rappresentanza della lista civica UniAMO Bagnara.

L’appuntamento per l’elettorato di Bagnara di Romagna è per oggi, domenica 14 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e per domani, lunedì 15 maggio, dalle ore 7 alle ore 15. Le elezioni si svolgeranno nei locali della Scuola Elementare di viale Matteotti 14.

Per qualsiasi informazione o per ritirare una copia della tessera elettorale, necessaria per votare assieme a un documento di riconoscimento, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Bagnara di Romagna situato in Piazza Marconi 2, tel. 0545.905516, fax 0545.76636.

Nella foto: un seggio in un’immagine d’archivio