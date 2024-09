Bagnara, è morto il gatto Aristide. "Per noi di piazza Marconi era un’istituzione"

La piazza di Bagnara non è più la stessa. A mancare è Aristide, il "gatto del popolo per il popolo", come recita la sua pagina facebook.

Qualche giorno fa Aristide è salito sul ponte, lasciando l’intera comunità di Bagnara orfana della sua presenza.

In tantissimi tra coloro che lo avevano coccolato, nonostante fosse "permaloso, ma anche fiero e determinato", hanno voluto lasciare un post su Facebook per ricordarlo.

Il gatto Aristide aveva eletto come base l’ufficio dove il sindaco, Mattia Galli, svolge a sua attività professionale, entrandovi per la prima volta, il 19 dicembre del 2013.

A prendersene cura, soprattutto negli ultimi anni è stato anche Mirko Rocca della Locanda unitamente al suo staff.

Quattro mesi fa, Aristide era stato colpito da un ictus che gli aveva danneggiato riflessi e udito.

"Non mi importa se qualcuno penserà "era solo un gatto" – scrive Galli nella pagina di Aristide. "Per noi di piazza Marconi era un’istituzione".

Monia Savioli