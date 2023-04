Bagnara, Galli svela il programma "Al centro ci saranno i giovani"

di Monia Savioli

Il programma elettorale della lista ‘Vivi Bagnara’ sarà presentato lunedì prossimo, 17 aprile, alle ore 20,30, nell’incontro organizzato nella Sala Polivalente di Largo della Libertà. Un programma vasto che coinvolge numerosi aspetti della vita della città e del territorio. Ne parliamo con il candidato a sindaco, Mattia Galli.

Galli, Quali sono i punti fondamentali su cui si regge il programma di Vivi Bagnara?

"Essere il Comune più piccolo della provincia di Ravenna, inserito nella Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ci impone di guardare al futuro del nostro comune con lo stesso interesse, determinazione e visione che possa avere una municipalità ben più grande della nostra. Per questo i punti fondamentali entro i quali abbiamo racchiuso la nostra proposta di programma sono 10, che riteniamo colgano tutti gli ambiti: Giovani e servizi educativi, Lavori Pubblici, Turismo e cultura, Politiche sociali e servizi alla persona, Ambiente, Sostenibilità e transizione ecologica, Sicurezza e viabilità, Attività industriali - artigianali - agricole, Associazionismo e sport, Decoro e pulizia, Servizi e innovazione tecnologica".

Se lei dovesse essere eletto, la sua nomina rappresenterebbe una continuità che parte dal 2009. Cosa ritiene debba essere implementato di quanto fatto fino ad ora?

"I primi tre punti del nostro programma sono la nostra priorità, ossia Giovani, Lavori Pubblici, Turismo e cultura. Sappiamo quanto i ragazzi abbiano patito in questi anni di pandemia, la distanza sociale, che per loro è divenuto rifugio innaturale dal contatto diretto e i social media hanno alimentato esponenzialmente questo approccio divisivo. Abbiamo intenzione, attraverso iniziative, ma soprattutto con la creazione di un Centro Giovanile nel centro storico del paese, di riportare all’aggregazione i giovani, spazio gestito da loro con la supervisione degli adulti, condizione fondamentale. I lavori pubblici sono un altro capitolo importante per la crescita per un Comune e abbiamo l’obiettivo di perseguire nuovi progetti per il mantenimento dell’esistente e per l’ampliamento di nuove strutture, con mezzi propri e attraverso l’accesso a bandi pubblici, come è accaduto per quello ottenuto dalla uscente amministrazione, per il miglioramento sismico del palazzo comunale, da farsi,o delle Scuole Elementari, già realizzato. Ultima priorità per questo mandato sarà il turismo e la cultura, coscienti del fatto che essere entrati nei Borghi più belli d’Italia sia un punto di partenza e non di arrivo e che l’opportunità che ci è stata data sia viatico di un miglioramento delle condizioni del nostro territorio, lavoreremo per la conservazione dei monumenti e per il loro potenziamento, anche attraverso l’istituzione di un ufficio turismo (SPAT), che coordinerebbe iniziative culturali ed eventi legati all’enogastronomia locale. A seguito della trasmissione mandata da Rai3 la domenica di Pasqua, c’è stato un flusso turistico nella giornata successiva impressionante, che continua ad oggi. Questo significa che creando eventi ad hoc e lavorando sulla promozione si possano ottenere risultati eccellenti che hanno un riscontro per tutto il territorio e per le attività in esso presenti".

Suo padre Angelo, se fosse ancora presente, con quali parole la sosterrebbe nel percorso che ricalca le sue orme?

"Avevo poco più di trenta anni e mi venne chiesto la disponibilità per un ruolo di responsabilità in una associazione di servizio. Mio padre che si rivolgeva a me rigorosamente in dialetto romagnolo per gli argomenti importanti, mi disse: ‘A sit sicur?’ (Ne sei certo?), perché se non sei in grado di accettare eventuali critiche, a volte anche immotivate, o non sei capace di sopportare la mancanza di riconoscenza da parte delle persone che aiuterai ‘lasa perdar… e pù fa quel t’vu!’ (lascia stare … poi fai ciò che ritieni!). Non mi ha mai imposto alcuna scelta, mi ha sempre lasciato libero, per questo lo ascoltavo – quasi – sempre".

Per un anno e mezzo ha ricoperto il ruolo di presidente della Pro Loco. Ora cosa succederà?

"Giovedì 13 aprile si è svolta la assemblea ordinaria per la presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2022 della Pro Loco Bagnara di Romagna APS e al termine della seduta ho rassegnato le mie dimissioni da Presidente, ruolo ricoperto dal giugno 2022. La scelta è dipesa dal fatto che il 14 e 15 aprile 2023 sono le date di presentazione ufficiale delle candidature per il rinnovo del consiglio comunale, pertanto, a prescindere dall’esito delle urne, ritengo che il presidente della Pro Loco debba essere terzo alla amministrazione, che sia il Sindaco o un consigliere comunale. Non c’era alcuna normativa che mi imponesse di farlo, ma l’ho fatto per rispetto alla Pro Loco, ma soprattutto per chiarezza verso i cittadini. La Pro Loco ha vissuto anni difficili, non è un mistero, ne stiamo uscendo grazie alla volontà e operosità silenziosa dei nostri associati, ma soprattutto grazie alla cittadinanza, che ha dimostrato di capire e ci ha sostenuti in questi quasi due anni di nuovo cors. La sagra del castrato è alle porte e saremo impegnati, resto iscritto ovviamente come socio, dal 28 aprile al 2 maggio 2023, come per il Popoli Pop Cult Festival. Credo che all’interno dei nostri iscritti, saremo in grado di trovare un sostituto, che verrà nominato all’interno del Direttivo."