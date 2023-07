Bagni vietati temporaneamente Stop alla foce del Lamone

La Riviera è praticamente tutta balneabile, con parametri nella norma in 95 punti spiaggia su 98. Lo confermano i nuovi prelievi e analisi effettuati come di consueto dai tecnici Arpae Bologna. Sulle 98 località testate periodicamente su tutta la costa, i valori sono risultati entro i limiti.

Fanno eccezione tre soli casi, relativamente al superamento dei valori soglia relativi alla presenza di enterococchi. Nel dettaglio, riguardano due punti a Marina Romea (100 metri Nord e 100 metri Sud foce Lamone), nel territorio comunale di Ravenna e il Canale Tagliata Nord, nel comune di Cesenatico (Forlì-Cesena). Per questi tratti di mare sono state emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che, spiega una nota della Regione, solitamente avviene in breve tempo, già a partire dai giorni successivi". In questi punti, infatti, da oggi vengono ripetuti i campionamenti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.

Ieri pomeriggio è arrivata l’ordinanza di vieto temporaneo di balneazione in due tratti di mare nei pressi della foce del Lamone, come detto cioè cento metri a Nord e cento metri a Sud dalla foce stessa. "Il provvedimento – informano dal Comune di Ravenna – si è reso necessario sulla base dei contenuti di una nota prodottadall’Unità operativa igiene e sanità pubblica del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl della Romagna, in quanto dagli esiti delle analisi microbiologiche dei campioni di acque marine prelevate è emersa una concentrazione superiore ai valori limite dei parametri di enterococchi". Personale del Comune provvederà nella mattinata di oggi ad apporre i cartelli di divieto, così che turisti e residenti siano informati del provvedimento.

Il divieto sarà revocato, e ne verrà data tempestiva comunicazione, non appena sarà emesso un nuovo rapporto di prova da parte di Arpae che attesti il rientro dei valori dei parametri nei limiti previsti dalla legge. Si ricorda inoltre "che di norma è permanentemente vietata la balneazione nei tratti di costa immediatamente adiacenti alle foci di fiumi e porti canali e nelle acque superficiali interne". L’avvertenza è dunque quella di evitare i tratti di mare dove i valori hanno sforato i parametri, senza inutili allarmismi. Il dato complessivo, come visto, è molto positivo, con 95 punti su 98 dove è possibile fare il bagno senza alcun problema.