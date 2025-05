Bagnini, 58 nuovi arrivi sulle nostre spiagge. Diciotto di questi lavoreranno nel Cervese

La stagione balneare alle porte potrà contare su 58 nuovi assistenti bagnanti, di cui 40 a Ravenna e 18 a Cervia. Si è appena concluso il corso della Federazione Italiana Nuoto, organizzato dai maestri di salvamento Paolo Vandini, Luca Brigliadori e Matteo Lucchi, con l’intervento di medici ed esperti di primo soccorso per fornire ai partecipanti tutte le competenze necessarie a sorvegliare al meglio le spiagge romagnole, dando al contempo un’importante opportunità occupazionale a molti giovani del territorio in una stagione allungata.

Nel 2025, l’attività balneare parte infatti una settimana prima rispetto all’anno scorso, in adeguamento alle disposizioni del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che disciplinano il servizio di salvamento previsto come obbligatorio dal terzo weekend di maggio al terzo di settembre (quindi da sabato 17 maggio a domenica 21 settembre). La Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento "ringrazia la cooperativa bagnini di Cervia e Cooperativa Spiagge Ravenna che hanno messo a disposizione i mosconi per le lezioni di voga".