Bagnini di salvataggio, responsabilità e difficoltà

Buongiorno, vi scrivo in quanto recentemente ho letto sui giornali locali della condanna del bagnino di salvataggio atto alla sorveglianza della piscina di Mirabilandia e proprio oggi l’articolo sul Carlino dell’assessore regionale al turismo che chiede più presenza dei bagnini di salvataggio in spiaggia e mi sono posto delle domande, che in realtà mi girano in testa da diverse estati. Innazitutto mi sono chiesto quanto spazio ogni bagnino deve sorvegliare e leggendo un’ordinanza regionale trovata su internet ho capito che le torrette dovrebbero essere tra i 150 metri e 200 mentre la profondità verso il mare varia se ci sono o meno le scogliere, ma può arrivare fino a 300. Già così mi pare un’enormità di superficie per una sola persona, ma soprattutto, già quest’estate, e anche quelle precedenti, avevo notato che molte torrette sono molto più distanti tra loro della distanza indicata, com’è possibile? Quando ho chiesto ai bagnini mi è stato risposto che non si considerano le spiagge libere tra un bagno e l’altro…cosa assurda! Perché la distanza così aumenta enormemente mentre la capacità di vedere e sentire di una persona rimane sempre la stessa! Inoltre gli stabilimenti balneari aprono alle 8 del mattino (alcuni anche prima)e chiudono gli ombrelloni dopo le 19, mentre il salvataggio inizia alle 9.30 e chiude alle 18.30 con anche la pausa dalle 13 alle 14.30 dove non vi è nessun bagnino in servizio! Per cui ci sono almeno tre ore e mezza, se non di più, totalmente scoperte nonostante siano ore in cui c’è gente in spiaggia e spesso anziani e bambini. E non si può fare nemmeno come una volta con le torrette in pausa pranzo una sì ed una no, perché in quel modo un singolo bagnino deve controllare più di 400 metri.

Altra cosa che ho notato è che nelle spiagge libere, quelle grandi senza alcun bagno, vi sono delle torrette solo da inizio luglio a fine agosto e sono molto distanti tra loro e tra le altre. Per queste ci sono regole differenti? Io mi metto anche nei panni dei ragazzi che fanno i bagnini che hanno una grande responsabilità e rischiano molto anche a livello legale e dovrebbero essere messi in condizione di lavorare al meglio e con più sicurezza. Ovviamente da parte loro ci devono mettere la professionalità, l’attenzione e la preparazione, fisica e mentale, per affrontare un lavoro così importante e fondamentale per la società.

Sperando di non avere arrecato disturbo ma, bensì, di aver contribuito a fornire spunti di riflessione per un lavoro migliore, porgo i miei distinti saluti.

Mario Magnani