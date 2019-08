Ravenna, 31 agosto 2019 - Un incendio (foto) si è sviluppato nel piazzale di una ditta che si occupa di smaltimento di rifiuti, nel polo dn via Baiona. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile da ogni angolo di Ravenna e anche dalle spiagge dei lidi ravennati. Sul posto sono già al lavorio i vigili del fuoco.

In un nota dell'amministrazione, il rogo viene descritto come "circoscritto e sotto controllo. L’incendio interessa un cumulo di rifiuti non pericolosi e al momento non si rilevano situazioni di pericolo per la popolazione - prosegue la nota -. I tecnici di Arpae (Agenzia regionale protezione ambiente Emilia Romagna) sono sul posto per le verifiche ambientali del caso".

I vigili del fuoco, comunque, impiegheranno almeno tutta la notte per spegnere le fiamme. La colonna di fumo, per il momento, è sospinta dal vento verso la costa, tra Marina di Ravenna e Marina Romea. "Qualora il fumo raggiunga le abitazioni, in via cautelativa si raccomanda di chiudere le finestre", si raccomanda il Comune.

Solo qualche settimana fa, il Ravennate ha vissuto l'incubo della Lotras di Faenza che è bruciata per giorni prima che i vigili del fuoco riuscissero ad avere la meglio sulle fiamme: in incendio che ha lasciato ancora molte domande aperte.

© Riproduzione riservata