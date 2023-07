Balamondo World Music Festival A Cervia Mirko Casadei e Ron

Dopo il successo della prima tappa al Cateraduno di Pesaro con i Modena City Ramblers e la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, entra nel vivo Balamondo World Music Festival, che fa incontrare la tradizione della musica da ballo romagnola, il patrimonio che Raoul Casadei ha fatto diventare segno identitario della sua terra, con i suoni della contemporaneità. Fortemente voluto dal figlio Mirko Casadei, che ne cura la direzione artistica e che da anni porta sui palchi del festival la cultura dell’incontro e dell’intreccio profondo tra i differenti linguaggi sonori, arriva l’8 luglio a Cervia in piazza Garibaldi, dove si esibirà Ron con il suo repertorio di ballate, da quelle degli esordi a quelle contenute nel recente album di inediti Sono un figlio. Apice della serata sarà l’incontro tra la sua poetica e l’edonismo della Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, per un set inedito basato sullo scambio di esperienze.

Il Festival prosegue il 14 luglio a Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), in piazza Ricasoli, con la band di Mirko Casadei che dialogherà live con gli Africa Unite, gruppo simbolo della vivace scena reggae italiana che arrivano al Festival con le canzoni dell’ultimo album, Non è fortuna, e il 15 luglio, sempre a Bagno, con Zibba e il suo nuovo lavoro Verde. In questa occasione verrà presentata l’edizione 2023 del Premio Raoul Casadei, iniziativa voluta per rendere viva la tradizione del liscio, premiando ogni anno gruppi giovani che, con canzoni inedite, hanno reso omaggio alla figura del Re del Liscio, esprimendo con la loro musica la forte relazione tra creatività e territorio che la esprime.