Baldassarri in tono dimesso alla World cup di Milano

Non è stata positiva la partecipazione di Milena Baldassarri alla World Cup di Milano, ultima tappa della competizione che era anche la prova generale in vista della Olimpiadi di Parigi. La ginnasta ravennate ha chiuso infatti in sedicesima posizione la gara All Around con il punteggio complessivo di 127.200 (31.700 al cerchio, 33.000 alla palla, 31.800 alle clavette e 30.700 al nastro), alle spalle della francese Helene Karbanov, non qualificandosi inoltre per nessuna delle finali di specialità.

Il risultato della World Cup non preoccupa però Baldassarri che sta lavorando in vista dei Giochi Olimpici di Parigi che la vedranno di scena per la seconda volta in questa manifestazione. La ginnasta sta recuperando dal problema al ginocchio che l’aveva tormentata ad inizio mese nel campionato italiano individuale dove era arrivata seconda e la sua preparazione olimpica sta quindi procedendo secondo il programma stabilito.

A Parigi, Milena gareggerà l’8 e il 9 agosto nell’All Around (unica gara olimpica, non essendoci quelle singole di specialità). Le 24 partecipanti si sfideranno giovedì 8 e venerdì 9 mattina nei quattro attrezzi e le migliori dieci disputeranno la finale dalle 14.30 del venerdì dove in palio ci saranno le tre medaglie.