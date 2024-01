Baldini ci riprova e sfida Pondi per la poltrona da sindaco

Claudio Baldini ci riprova. A Fusignano il 66enne imprenditore, maestro orafo, musicista e cantante con la passione per la politica, sfida Nicola Pondi, espressione della coalizione composta da Pd, Partito Repubblicano e Partito Socialista nella lista ’Insieme per Fusignano’. Dopo cinque anni di attività come consigliere del Comune di Fusignano e dell’Unione della Bassa Romagna, Baldini ha deciso di tentare di nuovo la corsa per la poltrona di sindaco con la lista civica ‘Prima Fusignano’. "L’ho fatto perché in questi anni ho toccato con mano la realtà e le attuali problematiche politiche, sociali e amministrative del territorio – spiega –. Mi presenterò all’elettorato fusignanese con la stessa civica con la quale, assime ai miei consiglieri Anna Rosa Tarroni e Salvatore Carnicelli, abbiamo condiviso il mandato 2019-2024 inserendo ora nella nuova lista persone con varie competenze e conoscenze del territorio. Se sarò eletto con il mio gruppo dovrò affrontare un importante e impegnativo lavoro di verifica finanziaria e logistica territoriale, dovendo ereditare e gestire le poche risorse economiche lasciate dall’Amministrazione uscente". Miglioramento della sicurezza del territorio, di concerto con le forze dell’ordine e maggiore sviluppo delle componenti economiche locali, "succubi – sottolinea – della grave crisi economico nazionale, sono i principali obiettivi indicati. "Per questo – continua Baldini – il mio impegno sarà rivolto verso il coinvolgimento dicittadinanza, parti sociali, volontariato e imprenditori locali per individuare soluzioni innovative, condividere i problemi per costruire assieme ‘un’azione partecipata’ che rafforzi maggiormente anche le Consulte. Lo scopo è quello di ascoltare e informare, raccogliere bisogni e segnalazioni, raccordare quello che emerge a livello comunale con i cittadini e le frazioni tramite incontri semestrali fuori dalle mura del palazzo comunale.

Monia Savioli