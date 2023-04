Baldini e Cerasoli, storie di pirati

Eraldo Baldini e Giancarlo Cerasoli presentano il libro ‘Pirati e corsari nel mare di Romagna’ alle 17.30 presso la Bottega Bertaccini di Faenza.

Da noi non c’erano pirati inglesi, francesi o senza patria che assaltavano i galeoni spagnoli pieni d’oro. Le comunità costiere e portuali della Romagna hanno dovuto fare i conti in passato con le continue incursioni di ’uscocchi’ e ’barbareschi’, con razzie di cose e rapimenti di persone, e con la “guerra di corsa” che ha caratterizzato per alcuni secoli lo scontro tra l’Impero Ottomano e gli stati mediterranei ed europei.

Una storia di grande fascino, in gran parte sconosciuta al pubblico, che questo libro intende raccontare attraverso vari aspetti.