Baldini e Costa presentano il libro ’Romagna selvatica’

Alle 20.45 di questa sera nella Sala conferenze del Museo di scienze naturali in via Medaglie d’Oro, 51 a Faenza, si terrà la presentazione del libro di Eraldo Baldini (foto) e Massimiliano Costa “Romagna selvatica ieri e oggi”, (edizioni Il Ponte Vecchio). C’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui la Romagna era davvero “selvatica”. Fino alla seconda metà del Settecento, nelle selve collinari e montane della Romagna viveva l’orso. Le zone umide, fino a due secoli prima, ospitavano il pellicano, e in epoca tardo-medievale era ancora presente il castoro. La lontra è scomparsa solo da una cinquantina di anni. Il lupo, che pareva estinto, ha invece trovato modo di “resistere” e, oggi, di rioccupare una buona parte del territorio romagnolo, così come ha fatto l’istrice, mentre in alcune aree si sono rinsaldate le popolazioni di cervo nobile, martora, gatto selvatico, e, grazie anche ad accorgimenti voluti dall’uomo, vivono qui oggi alcune colonie di cicogne.

Il libro racconta dell’evoluzione del territorio e delle specie che lo hanno abitato (e lo abitano oggi).