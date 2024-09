Baldini e Pagani: "Il rapporto tra. Ravenna e Usa"

Indaga i tanti aspetti di una lunga relazione, fra il nostro territorio e il continente oltreoceano, fatta di vicende, personaggi e luoghi, il libro ‘Transatlantica (Romagna & America)’, scritto a quattro mani da Eraldo Baldini e Alberto Pagani, edito da Il Ponte Vecchio. Prezioso anche il contributo di diversi altri studiosi: Andrea Baravelli, Giuseppe Bellosi, Mauro Antonellini, Rossano Novelli, Dante Bolognesi, Gian Paolo Borghi, Guido Ceroni, Massimiliano Galanti, Stefano Piastra.

Baldini, come vi siete suddivisi i lavori con Pagani e quali ne sono state le fonti?

"Alberto e io, come curatori, ne abbiamo seguito e ottimizzato la realizzazione, che non è stata semplice a partire dal reperimento di un ricco corredo di immagini di oggi e soprattutto d’epoca".

Perché e cosa cercavano i romagnoli espatriati?

"Ancor prima delle grandi ondate migratorie che portarono, negli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento, molti nostri connazionali a spostarsi in America per bisogno, diversi italiani, con i romagnoli in evidenza, avevano raggiunto gli Usa spinti da motivazioni quali lo spirito di avventura e di scoperta, l’intraprendenza, la ricerca di nuovi spazi e orizzonti non solo geografici; oppure da istanze ideologiche e di ‘missione’ nel caso di religiosi".

Può citare qualche personaggio dalla storia appassionante?

"Per esempio, don Pasquale Tosi di Santarcangelo di Romagna, che resse missioni in Montana e in altre aree delle Montagne Rocciose, per poi spostarsi in Alaska dove imparò le lingue dei nativi e dedicò a queste i primi dizionari. Poi i fratelli Giuseppe e Pietro Bandini: il primo fu anch’egli fra i Sioux e altre comunità native; il secondo, definito il ‘sacerdote cow-boy’, diede vita alla prima comunità agricola totalmente italiana in Arkansas. Impossibile poi non ricordare gli esuli del Risorgimento, quali il forlivese Pietro Maroncelli e il conselicese Felice Foresti che, riparati a New York dopo la detenzione nel carcere boemo dello Spielberg, dall’America continuarono a collaborare con le istanze libertarie e unitarie italiane".

Ci fu anche qualche ravennate?

"Sì, come Giovanni Gardini che, ai tempi della Guerra Civile americana, andò laggiù per combattere come volontario nelle file degli Unionisti (’nordisti’) per sostenere l’abolizione dello schiavismo".

Per i luoghi, una curiosità: esistono ben 13 cittadine chiamate Ravenna negli Usa e una in Canada. Può svelare qualcosa in più?

"E ci sono anche due Rimini e una Imola, a sottolineare un rapporto solido fra realtà apparentemente così lontane. La più grande è la Ravenna dell’Ohio, a cui fu dato quel nome per la passione che uno dei fondatori aveva per l’Italia e per la nostra fascinosa città in particolare. Di ognuna delle ‘Ravenna’ americane abbiamo cercato di ricostruire la storia, a partire dal perché portano quel nome: e abbiamo trovato sorprese affascinanti. Come quella della piccola Ravenna del Nebraska, che festeggia e celebra ogni anno la data della sua fondazione ufficiale (nel 1886) avvenuta, credo non a caso, il 23 luglio, giorno di Sant’Apollinare".

Nel libro si parla anche di alcuni visitatori del Nuovo Mondo che hanno dato il loro contributo in Romagna…

"Certo, c’è stato anche un fervido ‘percorso inverso’, dal Nord America verso la Romagna. La nostra terra infatti fu visitata e descritta da diversi americani, fra cui intellettuali, scrittori, poeti, naturalisti, eccetera. Citiamo solo il celeberrimo scrittore Henry James e il poeta Thomas Stearn Eliot (Nobel per la Letteratura nel 1948), che dedicarono alla nostra regione e in particolare a Ravenna pagine e versi straordinari".

Com’è nata invece la leggenda infondata secondo cui Buffalo Bill era un romagnolo emigrato?

"Buffalo Bill e il suo ’Wild West Show’ tennero tre spettacoli in Romagna nell’aprile del 1906: a Forlì, a Rimini e a Ravenna. Anche grazie alle sue tournée quel personaggio era diventato molto famoso e iconico in Italia, dove venivano pubblicati e letti avidamente romanzi brevi che lo avevano per protagonista. Quando nacque il fascismo, non certo ‘esterofilo’, la propaganda di regime sostenne che Buffalo Bill non era altro che un emigrante faentino, un certo Domenico Tambini, che oltreoceano era diventato un eroe del West…".

Roberta Bezzi