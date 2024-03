Baldini si ricandida a Fusignano: "Priorità sicurezza e innovazione"

L’imprenditore fusignanese Claudio Baldini ha ufficializzato, ieri, la sua candidatura a sindaco per la lista civica ‘Prima Fusignano’. "Non era nei miei progetti – ha sottolineato Baldini – ma dopo il risultato ottenuto nel 2019 con quasi il 30% di consenso elettorale e dopo dieci anni di consigliatura nel Comune a Fusignano e a Lugo nel consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna non potevo gettare al vento questo consenso elettorale e impegno politico, compresa la stima che mi hanno dimostrato molti cittadini, ma soprattutto la passione per la politica". Attivo, come imprenditore, nel settore della gioielleria da 44 anni, Baldini è laureato in Storia ed estetica dell’arte. Lo slogan della campagna elettorale sarà ‘Innovazione e partecipazione civica’.

"Questa mattina non entrerò nei particolari del nostro programma elettorale perché è ancora in fase di elaborazione – ha precisato – ma nel più breve tempo possibile lo presenteremo unitamente a tutti i componenti del futuro gruppo consigliare. Il mio paese ritengo necessiti di una spinta innovativa riassunta nelle parole che compongono il mio slogan. Il tessuto sociale è cambiato rapidamente in questi ultimi dieci anni e ancor di più negli ultimi cinque. Stiamo toccando con mano la crisi economica nazionale. Abbiamo visto un grande incremento di stranieri, arrivati a Fusignano, con il desiderio di lavorare, brave persone che hanno trovato lavoro o sono diventati dei bravi artigiani anche nel settore edile. Questi stranieri hanno comprato casa, hanno fatto il mutuo e contribuiscono oggi anche loro all’economia della nostra comunità. Poi ci sono gli altri, quelli che vagabondano per il paese, quelli che spacciano droga, quelli che fanno i tafferugli davanti ai bar, e forse sono anche quelli che entrano nelle case per rubare, e a volte sono maggiori i danni fatti alle strutture che il maltolto. Io avevo già denunciato da tempo questo stato di allerta. Mi fu risposto diverse volte sia nel mio Comune che a Lugo in Unione che si trattava di sola percezione. Ovviamente uno dei punti salienti sul quale verte il nostro programma è la sicurezza. Ritengo che una comunità come la nostra non possa rinascere, innovarsi, credere in un futuro migliore per i nostri figli se il territorio rimane in una condizione di insicurezza come questo".

Altri temi di punta saranno quelli legati all’ innovazione e alla partecipazione civica. "Sono due argomenti molti importanti ed abbiamo la certezza che soprattutto l’innovazione che andremo ad attuare avrà una grandissima condivisione da parte di tutta la comunità di qualsiasi estrazione sociale e dirittura politica. Non mancherà nel nostro programma – ha aggiunto – il tema della messa in sicurezza della viabilità". Poi il decoro del centro storico, le calamità, l’illuminazione l’edilizia, il welfare, la scuola, il commercio, lo sport, l’agricoltura, i servi sociali e tanti altri punti programmatici". Alla presentazione erano presenti il parlamentare della Lega, presidente della Commissione Ecomafie, Jacopo Morrone e Bruno Fantinelli di Forza Italia che hanno espresso condivisione e sostegno alla lista civica ‘Prima Fusignano’ che gravita nell’area del centrodestra.

Monia Savioli