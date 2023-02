’Balla’, fino a che ora si sarebbe potuto salvare?

Carte alla mano, il medico legale dovrà stabilire fino a che ora il giovane si sarebbe potuto salvare allertando i soccorsi. La corte d’assise d’appello di Bologna, su indicazione dei colleghi della Cassazione, ieri ha deciso di procedere attraverso una perizia per dissipare ogni dubbio residuo circa la morte di Matteo ‘Balla’ Ballardini, lo studente 19enne deceduto per overdose dopo 13 ore di agonia il 12 aprile 2017 a Lugo nella sua auto appositamente lasciata in un parcheggio fuori mano dai quattro giovani assieme a lui la notte precedente. L’incarico verrà conferito a inizio marzo al dottor Alberto Furlanetto. Quindi a metà aprile le parti si ritroveranno in aula per confrontarsi sulle conclusioni raggiunge dall’esperto. La sentenza è attesa qualche giorno dopo. In aula erano presenti i genitori del ragazzo, tutelati dall’avvocato Alberto Padovani. Mentre non c’era nessuno dei quattro imputati per i quali erano presenti i difensori, ovvero gli avvocati Nicola Laghi, Carlo Benini e Fabrizio Capucci. Il procedimento ha finora conosciuto fasi alterne. In primo grado la vicenda, al termine del rito abbreviato, era stata inquadrata dal gup di Ravenna nel solco del dolo eventuale con condanne comprese tra i 15 anni 4 mesi e i 9 anni...