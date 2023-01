Balli e danze della nostra tradizione oggi a Passogatto

’Un inverno di cuore a Pas de Gat’, nel segno dei balli e delle danze tradizionali rivisitati anche in chiave contemporanea. E’ la rassegna per i mesi più freddi a Passogatto, organizzata dall’omonimo circolo Arci in via Passogatto 16. Si parte oggi con il concerto di Doctor Folk alle 16.

Venerdì 3 febbraio, alle ore 21, appuntamento con Di Doux, duo di musica francese da ballo tradizionale e contemporanea, mentre domenica 26 febbraio è il giorno del laboratorio di antiche danze: dalle 16 con l’accensione del fuoco, le danze folk con Davide and C. e successiva apericena.

Gran chiusura infine è prevista l’11 marzo, sempre alle ore 21, con Michele Fenati in concerto per la serata della mimosa; un altro appuntamento da non perdere.