Balneari, possibile nuovo rinvio Rustignoli: "Vogliamo certezze"

Torna in primo piano la vicenda dei balneari, i cui stabilimenti dovrebbero essere messi all’asta nel rispetto della direttiva europea Bolkestein. Nell’agosto scorso il governo Draghi aveva approvato un provvedimento legislativo in base al quale tra il 2023 e il 2024 si sarebbero dovute svolgere le gare di evidenza pubblica. Entro febbraio, però, senza l’approvazione dei decreti attuativi, tutto tornerebbe in alto mare. Tanto più che il neo governo Meloni la vede diversamente da Draghi. Maurizio Gasparri (Forza Italia) ha annunciato un emendamento nel decreto Milleproroghe, per posporre queste date "in modo tale che il nuovo governo e la nuova maggioranza abbiano il tempo di affrontare, nei modi dovuti, l’annosa questione delle concessioni balneari, inducendo l’Unione Europea ad atteggiamenti diversi" e trovando il modo di superare un’ingiusta sentenza del Consiglio di Stato.

Il deputato romagnolo della Lega, Jacopo Morrone, chiede "confronto e dialogo diretti con tutti gli attori del mondo balneare. La nostra richiesta è quella di insediare al più presto un Tavolo tecnico".

"In campagna elettorale, la candidata premier Giorgia Melòoni, aveva detto di voler percorrere strade alternative per sostenere i balneari e ora ci siamo" commenta Maurizio Rustignoli, presidente della Cooperativa Spiagge.

"È evidente che per il biennio 2023-2024 non sarà ancora realizzata la mappatura delle coste italiane - aggiunge Rustignoli - quella che deve dirci se ci sono o meno ancora spiagge da concessionare. Se così sarà, come immagino, il problema dei balneari assumerà un aspetto ben diverso". Tra Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna "ci sono certamente concessioni concedibili.

Rustignoli chiede però "che la proroga sia finalizzata pe arrivare alla mappatura, considerando che il sistema Sicombed, con il quale si avrà il quadro sulle coste italiane, non è ancora attivo".

I balneari vogliono arrivare a una "certezza, non siamo innamorati delle proroghe, tanto per farle. Vanno finalizzate, a meno che non parliamo di dieci anni. Vogliamo fare i nostri investimenti senza il timore di svegliarci una mattina con sentenze o provvedimenti dell’Europa

che possono danneggiare chi ha fatto sacrifici per portare avanti imprese che sono il simbolo del turismo italiano".

I ’numeri’ del settore sono importanti. Si parla di 30mila imprese del settore turistico balneare, di cui oltre 7mila che gestiscono direttamente stabilimenti balneari e circa 23mila operatori che erogano servizi accessori e nell’indotto. Complessivamente il comparto occupa 300 mila addetti.

lo. tazz.