E’ morta la bimba soccorsa a Lido di Classe: era di Reggio Emilia

Ravenna, 26 giugno 2023 – E’ morta in mattina la bimba reggiana di 7 anni che ieri è stata estratta in fin di vita dal mare di Lido di Classe. La piccola, che era in Riviera assieme al padre e al fratellino, è stata travolta da un’onda mentre faceva il bagno con la famiglia di Reggio Emilia nel tratto di spiaggia davanti al bagno Go Go e Jamaica.

Il bagnino si è accorto che il gruppetto si stava spingendo troppo lontano dalla riva, in una giornata di mare abbastanza mosso e di onde grosse.

Ha fischiato, ma l’allarme non è stato recepito: quando ha visto la famiglia scomparire tra la schiuma, ha chiamato il suo collega del bagno Mattley e insieme si sono gettati in mare: li hanno recuperati tutti e tre, ma la piccola era già priva di coscienza. Il fratellino, anche se aveva ingerito molta acqua, stava tutto sommato bene. Il padre, in stato di choc, non ha saputo spiegare cose fosse accaduto.

Per soccorrere la bimba è accorso anche un medico che era tra i turisti in spiaggia, sono state praticate le manovre rianimatore ed è stato usato anche il defibrillatore per fare ripartire il cuoricino della bimba, che in effetti ha dato qualche timido segnale di vita. Appena è stato possibile, è stata trasportata all’ospedale di Ravenna e poi trasferita al Sant’Orsola di Bologna, dove purtroppo questa mattina ha cessato di vivere.