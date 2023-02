Banca del monte, non si trovano i revisori Casali: "Le mie dimissioni per motivi personali"

Ancora non si è depositato il polverone sollevato dalle dimissioni del collegio dei revisori della Fondazione Banca del Monte, seguito nell’arco di poche ore dall’addio al consiglio d’indirizzo di Claudia Casali. La direttrice del Museo internazionale delle Ceramiche fa sapere come le sue dimissioni siano legate a "personali riflessioni", e non "alla fondazione Mic o al Comune di Faenza", ma ciò non toglie che abbiano suscitato un clamore tuttora non sedimentatosi. La dirigenza della Fondazione, stando a quanto emerge, starebbe trovando alcune difficoltà nell’individuare i tre revisori che prendano il posto dei componenti del collegio dimessisi in maniera turbolenta alcune settimane fa.

Personalità di livello avrebbero infatti risposto un cortese "no grazie" dinanzi all’ipotesi di entrare a far parte del collegio. Ciò non significa che la Fondazione non riuscirà a trovare tre professionisti pronti a occupare quelle caselle – "li troverà, non c’è dubbio", mormorano fonti vicine all’ente con sede a Palazzo Naldi – ma quel che appare certo è che non saranno "pesi massimi" del mondo dei professionisti faentini, come accaduto per il precedente collegio dei revisori. Nel prossimo futuro la Fondazione pare dovrà accontentarsi di un cabotaggio minore: l’ente non ha mai fatto mistero, dopo le vicissitudini della ex-Cassa di Risparmio, di disporre di una potenza di fuoco minore rispetto al passato in termini di risorse e di investimenti per la città, e quanto accaduto nelle ultime settimane è probabilmente un ulteriore segno dei tempi.

f.d.