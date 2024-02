Banca di Imola (Cassa), 10,2 milioni utile nel 2023

Si è chiuso con un utile netto pari a 10,2 milioni, in rialzo del 44,9% sull’anno precedente, l’esercizio 2023 della Banca di Imola, istituto in portafoglio al gruppo La Cassa di Ravenna il cui Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 80 centesimi di euro per azione in contanti, con una crescita del 17,65% sul 2022. La raccolta diretta da clientela - spiega una nota della banca - si è attestata a 1.637,3 milioni (+4,6%), la raccolta indiretta a 2.197,4 milioni (+6,7%), la raccolta complessiva da sola clientela è ammontata a 3.834,7 milioni euro (+5,8%) mentre gli impieghi alla clientela si sono attestati a 835,8 milioni di euro. La Banca di Imola opera con 37 sportelli nelle province di Bologna, Ravenna, Ferrara e Firenze. "Banca di Imola, come le altre banche e le società del Gruppo La Cassa di Ravenna – si legge in una nota –, è sempre attenta ed impegnata, insieme all’outsourcer informatico CSE scarl, nell’adottare ogni innovazione tecnologica, con l’obiettivo di garantire i più elevati livelli di servizio alla Clientela".