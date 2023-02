Si è chiuso con un utile netto di 7 milioni e 29.000 euro, in rialzo del 97% sull’anno precedente, l’esercizio 2022 della Banca di Imola - controllata dal gruppo La Cassa di Ravenna - il cui consiglio di amministrazione, approvando il bilancio, ha deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo di 68 centesimi di euro per azione in contanti, in rialzo del 70% sul 2021.

La raccolta diretta da clientela, spiega una nota dell’istituto, si è attestata a quota 1.566 milioni (-4,7%) e quella indiretta a 2.060 milioni (-8,9%). La raccolta complessiva da sola clientela è ammontata a 3.626 milioni (-7,1%) e stabile è risultato il sostegno alle attività economiche di imprese e famiglie, con impieghi che di 919 milioni (-0,6%).