Banca Generali, nuovi uffici in piazza Garibaldi

Banca Generali Private ieri ha inaugurato i nuovi uffici di consulenza finanziaria a Lugo in piazza Garibaldi 3, nell’edificio che era un albergoristorante ma che ormai da oltre quarant’anni giaceva in stato di abbandono. Si tratta quindi di un recupero immobiliare. "L’inaugurazione – si legge in un comunicato di Banca Generali – risponde ai crescenti bisogni del territorio e l’obiettivo è soddisfare le maggiori richieste di consulenza e protezione patrimoniale. In un momento di rallentamento e persistente inflazione questa evidente ricerca di protezione nel lungo periodo necessita pianificazione e consulenza professionale. Tra l’altro la Romagna Nord è per la banca un’area importante per lo sviluppo commerciale: lì abbiamo atre tre agenzie (Ravenna, Faenza e Forlì). Nell’area le masse hanno raggiunto un totale di 2 miliardi di euro".