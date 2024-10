Banca Generali Private investe. Una nuova agenzia a Ravenna

L’impegno di Banca Generali Private cresce in Romagna e nel Centro Italia (Umbria e Marche) dove investe sul territorio con l’apertura di nuovi sportelli accelerando nel reclutamento di banker di esperienza. Ermes Biagiotti, sales manager dell’area ricorda che è stata di recente inaugurata una nuova filiale a Forlì e anticipa che allo scopo di coprire maggiormente il territorio sono previste due aperture di agenzie nel 2025: a San Benedetto e Ravenna. Un segnale importante di vicinanza ai clienti - già serviti dagli sportelli di Perugia, Ancona, Rimini e Civitanova - in un momento in cui molti istituti commerciali stanno tirando il freno a mano, come emerge dalle recenti analisi sui Comuni senza sportelli. L’area sotto la guida del sales manager di rete Biagiotti può contare su oltre 200 private banker di cui quasi una ventina di Under 35. Le masse sono aumentate a 7,4 miliardi rispetto ai 4,9 miliardi registrati nel 2019.

"Crediamo nella vicinanza al territorio e alle persone e per questo investiamo per rispondere alla domanda di consulenza che ci arriva dalle famiglie e dalle imprese e che ci sta portando a una decisa crescita. Lo facciamo potenziando l’organico, i servizi e gli spazi, per coltivare la relazione di fiducia con i nostri clienti che riteniamo essere il bene più prezioso – illustra Biagiotti –. Per farlo rispondiamo con crescente professionalità e maggiori servizi alle esigenze finanziarie, di advisory e tutela patrimoniale delle famiglie, che si fanno sempre più complesse, in risposta anche al contesto macroeconomico e geopolitico incerto".