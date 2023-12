Bancarelle e luci al Pavaglione. Tornano i mercati di Natale

Riflettori puntati sul mercato di Lugo e sulla funzione "conviviale" che svolge da secoli in città, soprattutto in un periodo come quello attuale, legato alle festività natalizie. Da domenica 10 dicembre e per tutte le successive fino alla vigilia del 24, gli ambulanti occuperanno piazza Mazzini dalle 8 alle 20, offrendo opportunità per regali e acquisti. Al termine della Fiera di Natale partirà la Fiera dei Saldi dedicata all’avvio della stagione degli sconti, celebrata il 14 gennaio a conclusione simbolica del ricco calendario dedicato agli eventi organizzati per le feste. La tradizione del mercato natalizio, definita inizialmente come evento straordinario e poi come Fiera del Natale, si protrae dalla metà degli anni 1980.

Dopo la parentesi Covid che ha incentivato gli acquisti online, il richiamo delle bancarelle è tornato a crescere, di mercoledì, giorno dedicato tradizionalmente al mercato ambulante, e durante gli appuntamenti extra. A testimoniarlo, nel corso della presentazione delle date domenicali, oltre all’assessore alle Attività produttive, Luciano Tarozzi, anche due rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, Barbara Montanari di Confesercenti e Luciano Facchini di Confcommercio Ascom. "Gli ambulanti con le loro attività e la poliedrica varietà dei prodotti insieme ai commercianti del centro offrono un servizio completo ai cittadini della Bassa Romagna e delle città vicine – ha spiegato Tarozzi –. Tutto contribuisce, insieme alle moltissime iniziative che il Comune di Lugo e le varie associazioni stanno organizzando, a rendere più accogliente e attraente la nostra città nel periodo delle festività del Natale e in vista del nuovo anno". I mercati della Fiera di Natale non avranno la parte alimentare, normalmente presente al mercoledì. Fra abbigliamento, calzature, pelletterie, bigiotteria, profumi, tessuti, oggetti per la casa e tanto altro ancora, disponibili nelle fasce di prezzo compatibili con tutti i portafogli, troveranno spazio soltanto dolciumi, frutta secca, calze della befana, giocattoli, caladarroste e piadine. "Al mercato si può acquistare di tutto con una grande varietà di prezzi – ha sottolineato Barbara Montanari –. Il commercio su aree pubbliche è un aspetto che caratterizza il nostro territorio non solo per una tradizione plurisecolare ma anche per l’efficacia che dimostra tutt’oggi nel servire un’area policentrica come la Bassa Romagna, distribuita in tanti agglomerati urbani". Per Luciano Facchini di Confcommercio Ascom, "i mercati Natalizi contribuiscono alla attrattività e vitalità della città. Le occasioni di acquisto che propongono – ha concluso – sono un momento prezioso di socialità e condivisione".

Monia Savioli