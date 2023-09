Bancario indagato prosciolto dalle accuse

Non luogo a procedere su tutti i reati: il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Napoli ha deciso di prosciogliere Domenico Sangiorgi, originario di Casola Vlasenio, ex direttore fino al 2013 della filiale bolognese della Cassa di Risparmio di Ravenna – l’istituto di credito era all’oscuro ed estraneo ai presunti illeciti – che nel 2017 fu arrestato dalla Guardia di Finanza di Bologna nell’inchiesta ‘Omphalos’ (vale a dire ’ombelico’, in greco) della Procura campana. Il sessantacinquenne era chiamato a rispondere di associazione a delinquere di stampo camorristico e di intestazione fittizia di beni ma si era sempre dichiarato innocente. La Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, ma ora il giudice dell’udienza preliminare ha deciso per il proscioglimento.

"Questa decisione dimostra che Sangiorgi a suo tempo venne arrestato ingiustamente, messo in carcere ingiustamente e che ingiustamente perse il lavoro perché licenziato", dice l’avvocato Antonio Petroncini, che lo difende assieme all’avvocato Chiara Rinaldi.

"Dopo tanti anni finalmente il pm ha mandato avanti questo segmento di processo, un giudice ha potuto vedere le carte e pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Ma è una giustizia tardiva, ritardata, e quindi una giustizia negata", aggiunge.

Il tribunale del Riesame annullò l’ordinanza pochi giorni dopo; l’uomo era in sostanza accusato di avere gestito operazioni bancarie a favore di esponenti del clan Puca quando dirigeva una filiale bolognese.