Banco di beneficenza per il Kosovo e l’India

Nell’aprile del 1999, nell’atrio della Provincia, aprì per una settimana il ‘Banco di beneficienza’ ad opera degli amici delle ‘missionarie dell’Immacolata’ per raccogliere fondi sia per i bambini profughi dal Kosovo (erano i mesi dei bombardamenti della Nato in Serbia) e assistiti a Tirana in un centro gestito dalle suore di Madre Teresa, sia per i bambini lebbrosi curati in un centro dermatologico di Mumbai e ‘adottato’ da anni dall’associazione ravennate. Al Banco erano in vendita capi di abbigliamento, monili, tessuti e oggetti di arredamenti tutti prodotti artigianalmente in Oriente.

A cura di Carlo Raggi