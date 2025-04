Banco Lucca e Tirreno dà un dividendo di 1,55 euro per azione

L’assemblea ordinaria dei soci del Banco di Lucca e del Tirreno (gruppo La Cassa di Ravenna) ha approvato il bilancio 2024 con utile netto di 1,69 milioni, dopo aver spesato imposte per 893mila euro, e ha deliberato di destinare 498.270,35 dell’utile a riserva legale e il restante importo di 1.195.521,20 euro agli azionisti con un dividendo di 1,55 euro per ciascuna azione del capitale sociale. La banca, con sede a Lucca, opera con 136 sportelli, bancari e finanziari, in sette regioni. L’assemblea, presieduta da Sergio Ceccuzzi, è stata tenuta a Firenze.