Faenza (Ravenna), 15 febbraio 2022 - Trova centinaia di euro in banconote per la strada e le consegna alla polizia locale di Faenza. Ritrovata la persona che le aveva smarrite, un agricoltore.

Il denaro era stato trovato nei giorni scorsi nei pressi del Rione Verde. Ieri mattina la notizia è stata divulgata sul web dalla polizia locale, fornendo però poche informazioni in modo da prevenire che si facessero avanti degli impostori.

Poco dopo le 12,30 di ieri si è presentato al Comando della polizia locale di via Baliatico un agricoltore 62enne faentino che ha dichiarato di essere il proprietà del denaro. L’uomo ha raccontato agli agenti che venerdì 11 si era recato in una filiale di un istituto di credito in pieno centro dove aveva prelevato 2.000 euro in banconote in ‘tagli’ da 100 e 50 euro.

Prima di uscire dalla banca aveva riposto le banconote nel marsupio. Per qualche motivo però, evidentemente, le ha perse per strada nel tragitto fra il bancomat e l’auto. Una volta arrivato a casa il 62enne si è accorto che nel marsupio erano rimasti solo 50 euro. Questa mattina, dopo che la notizia del ritrovamento aveva fatto il giro della città, un vicino dell’agricoltore, che sapeva cosa gli era capitato, gli ha telefonato dicendogli di andare dalla polizia locale.



Il 62enne con le lacrime agli occhi per la gioia ed esibendo la distinta della banca si è presentato in via Baliatico. Il personale della polizia locale, dopo alcune verifiche e domande circostanziate sul taglio delle banconote e sull’importo ha capito di trovarsi di fronte al proprietario del denaro trovato, 1.300 euro, questa la cifra restituita ai vigili.

Le restanti banconote, per un totale di 650 euro, devono essere stata trovata da altri passanti che non hanno pensato di restituirle. Dopo aver ringraziato gli agenti della polizia locale e il faentino che aveva consegnato le banconote è rientrato i n possesso del suo denaro.