Band emergenti, tocca a voi

Oggi domani e il 16 aprile al Bronson di Ravenna andrà in scena la prima edizione di ’Rock in town’, il festival, targato Officina della Musica, interamente dedicato alle band emergenti del territorio. "L’idea nasce per far fronte alla quasi totale assenza di locali nella zona in cui fare musica dal vivo, condizione necessaria per far crescere le band emergenti che hanno necessità di esibirsi - dice Eleonora Casadio, presidente di Officina della Musica - e così nasce ’Rock in town’, in questa prima edizione interamente dedicata ai gruppi, di tutte le età, che seguono i nostri corsi di musica d’insieme".

I biglietti a 12 euro sono disponibili online e la sera stessa dell’evento fino a esaurimento.

Maggiori info presso la segreteria di Officina della Musica al numero 333-5604711.