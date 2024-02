Banda dei bulli, in arrivo i Daspo urbani

Sono in arrivo i Daspo urbani a carico dei componenti della banda di bulli che nei mesi scorsi è resa protagonista di alcuni pestaggi fuori da una discoteca e da un bar ai danni di coetanei. In tutto si tratta di 12 indagati, di cui due messi agli arresti domiciliari (uno è uscito), dieci con la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Faenza e un paio a piede libero. Il daspo urbano, o ’Dacur’ (divieto di accesso alle aree urbane), è un procedimento amministrativo che si aggiunge a quello penale e per il quale rischiano il divieto di accesso in locali pubblici per un lungo periodo. A farne richiesta è stato il questore di Ravenna, in ragione degli episodi contestati, vale a dire lesioni personali pluriaggravate, con coinvolgimento di minorenni.

L’episodio più recente risale al 10 dicembre 2023, all’interno del bar Piccadilly di via Cavour, dove un gruppo di dieci ragazzi si era reso protagonista di un’aggressione a un ventenne, colpito con calci e pugni. In quella circostanza il giovane era riuscito a schivare un colpo in testa, con l’utilizzo di una sedia, solo grazie all’intervento della fidanzata e a sottrarsi al pestaggio per l’intervento di altri avventori del locale, mentre gli aggressori fuggivano per sottrarsi all’intervento imminente delle forze dell’ordine. Dalle indagini svolte dal commissariato di Faenza e dalla Squadra mobile di Ravenna, è emerso che questo violento episodio era stato una scoria di una precedente lite, avvenuta il 22 ottobre 2023 nella discoteca faentina Gate, dove sempre una banda di dieci persone, di età compresa tra i 23 e i 30 anni, residenti a Faenza, aveva aggredito un giovane, caduto a terra tramortito e che aveva riportato un trauma cranico per una prognosi inizialmente riservata e in seguito declinata in 40 giorni. All’esito delle indagini, il Gip di Ravenna il 16 febbraio scorso ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico di tutti i partecipanti, ritenuti a diverso titolo partecipi dalle due distinte aggressioni. "E’ emerso – scrive nella proposta di Daspo il dirigente della Polizia anticrimine, responsabile del procedimento – un contesto di prevaricazioni non occasionali". Nei giorni scorsi gli indagati sono stati sottoposti ad interrogatorio di garanzia e tutti hanno negato un coinvolgimento diretto nei pestaggi. Uno degli arrestati – tutelato dall’avvocato Andrea Visani – ha messo a disposizione il proprio cellulare, documentando che quella sera era a casa. Il giudice, in ragione della collaborazione offerta, ha trasformato la misura dei domiciliari in quella di obbligo di dimora.

l. p.