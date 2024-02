Banda dei bulli, iniziati gli interrogatori

Settimana di interrogatori per i presunti componenti della banda dei bulli faentini che, secondo le indagini della polizia, si sarebbe resa protagonista di un paio di pestaggi: il primo, il più brutale, il 22 ottobre scorso, fuori dalla discoteca Gate, e il secondo il 10 dicembre nel pub Piccadilly. Per questi fatti ci sono dodici indagati, tutti giovani per lo più italo-marocchini di seconda generazione, tra i 20 e i 26 anni, più un paio di minorenni. Di questi, due sono ai domiciliari, dieci hanno la misura cautelare dell’obbligo di dimora – con divieto a uscire nelle ore notturne – e due sono a piede libero. Le accuse sono lesioni pluriaggravate in concorso, ma ora tocca alle difese dare battaglia, contestando le identificazioni, dato che alcuni degli indagati hanno negato di essere stati presenti, in quelle serate, nei locali dove sono avvenute le scazzottate.

Nel primo episodio del 22 ottobre, al Gate, ad avere la peggio era stato un 21enne magrebino, residente a Bagnacavallo e ora tutelato dall’avvocato Giacomo Scudellari, inizialmente ricoverato in prognosi riservata, poi fissata a 40 giorni, con trauma cranico dopo essere stato preso a calci a pugni. Andato in discoteca con amici compaesani, aveva fatto le spese di una lite col gruppo dei faentini iniziata nel locale e poi degenerata all’esterno. Sono stati alcuni dei suoi amici, mentre altri erano scappati, a identificare i presunti autori. Tra questi, i due messi ai domiciliari sarebbero i più coinvolti. Ma uno – tutelato dall’avvocato Andrea Visani – ha spiegato che quella sera non era neppure nella discoteca. A suffragare il suo alibi ci sarebbero foto e filmati fatti in casa, assieme alla sua compagna, tanto che il difensore ha valutato opportuno consegnare il cellulare affinché gli investigatori possano analizzarlo, facendo i dovuti riscontri. Questo giovane era rimasto coinvolto diversi anni fa in un brutto caso di violenza sessuale di gruppo e ciò, in chiave difensiva, potrebbe avere indotto la polizia a mostrare la sua foto ai testimoni ai fini del riconoscimento. Ma del gruppo dei bagnacavallesi, soltanto uno lo avrebbe identificato come presente quella sera.

Un secondo, difeso dall’avvocato Carlo Benini, in interrogatorio ha dichiarato di avere partecipato alla prima fase della lite, all’interno della discoteca, per poi andarsene, sostenendo di non aver preso parte ad alcun pestaggio. Un altro giovane faentino tirato in ballo, difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli, ha pure negato la sua presenza quella sera in discoteca, mentre un secondo ha detto di essersi limitato ad accompagnare in auto gli amici, per poi passare la serata nel locale con amici diversi e di aver solamente assistito all’epilogo di una lite, scoppiata all’interno, notando i buttafuori che portavano all’esterno alcune persone. Nel gruppo dei bagnacavallesi, quella sera, era presente anche una ragazza, la sola che avrebbe tentato di ribellarsi alle prepotenze dei faentini. Un altro indagato, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, si dice esterno alle accuse. In pratica tutti si scagionano, ma almeno per ora non si sarebbe verificato il consueto fenomeno dello scaricabarile sull’amico.

Il secondo episodio, quello di dicembre nel pub, vede protagonisti una parte degli stessi indagati. In questo caso era stato proprio l’aggredito a fare nomi e cognomi, salvo poi manifestare l’intenzione di ritirare la denuncia per il timore di ritorsioni. Qui il 21enne sarebbe stato picchiato per un regolamento di conti legato a un episodio verificatosi a scuola a settembre. Al di là delle singole responsabilità, che andranno accertate, ciò che emerge è un inquietante spaccato di disagio giovanile.

l. p.