"Banda dei bulli, presto una petizione"

Le parole del sindaco di Bagnacavallo non convincono cittadini e opposizione. A fronte delle segnalazioni, inoltrate anche ai carabinieri, relative a un gruppo di ragazzi che, a parere dei residenti, risulta essere troppo esuberante al punto da rendere invivibile il centro, il primo cittadino Matteo Giacomoni aveva minimizzato, parlando di "episodi di maleducazione" ed escludendo "criticità preoccupanti". Ora in risposta, non solo le rimostranze dei bagnacavallesi che hanno inondato i social, ma anche la promessa di una raccolta firme lanciata unitamente da Fratelli d’Italia e dalla lista civica ‘Principale sindaco’ non appena sarà formalizzata da parte dell’amministrazione la risposta all’interpellanza che i due gruppi hanno intenzione di presentare sul tema ordine pubblico e ritorno della caserma dei carabinieri in città. "Dalla testimonianza di alcuni cittadini di Bagnacavallo centro – scrive la residente che ha richiesto nei giorni scorsi l’intervento di una pattuglia di carabinieri, inviata da San Lorenzo – è emerso che la situazione di vivibilità serale non è cosi come descrive l’Amministrazione comunale. Da diverso tempo, si sono creati gruppi di ragazzi a cui il senso civico è completamente sconosciuto. “Giocano” a pallone, nella piazza e vie limitrofe colpendo ogni cosa. Calciano e colpiscono finestre e porte, gettano gavettoni d’acqua all’interno delle abitazioni, suonano i campanelli, calciano contro le porte. Questo non è giocare ma, forse, è cambiato il senso del termine. È tutto fuori controllo, gli adulti presenti non intervengono, lasciando che il passatempo dei ragazzi diventi disagio per gli abitanti. L’ amministrazione comunale e le forze dell’ ordine sono state informate, ma nessuno può farci nulla. Non vogliamo reprimere il gioco, anzi benvenga ma vorremmo che si tutelassero anche i cittadini soli, anziani, lavoratori che vogliono riposare e chi vuol vivere civilmente. Non va tutto bene. C’è molto da fare se si vuole creare una comunità civile".

Da parte di Fratelli d’Italia e della lista civica ‘Principale Sindaco’, il punto sul quale non è possibile derogare è il ritorno della caserma a Bagnacavallo. "Vedere girare una pattuglia la sera cambierebbe davvero le cose – sottolinea il consigliere di FdI, Gianfranco Rambelli –. Lanceremo la raccolta firme dopo aver ricevuto risposta all’interpellanza che presenteremo nel prossimo consiglio comunale. Il commento del sindaco ha creato tutte le premesse per attivare una raccolta firme. Chi vuole contattarci, può farlo chiamando il 327.6038231, numero che corrisponde alla sede lughese di Fratelli d’Italia presso la Galleria Matteotti".

Monia Savioli