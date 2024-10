Bandabardò & Cisco in piazza . Il Mei di Faenza al gran finale

Gran finale oggi al Mei, a Faenza e nelle sue piazze. Infatti è arrivato il terzo e ultimo giorno per la 30ª edizione del Meeeting delle Etichette Indipendenti con un gran finale che vedrà continue esibizioni sui palchi faentini. Nei giorni scorsi Giordano Sangiorgi ha consegnato a Diodato il premio speciale Mei alla carriera. Il momento clou dell’ultima giornata sarà in Piazza del Popolo, a partire dalle ore 19 con Bandabardò & Cisco e il loro spettacolo "Bandabardò & Cisco-Ultimo Tango". Mentre in precedenza, su quello stesso palco, a partire dalle 17, si alterneranno Graziano Romani, Fratelli & Margherita, Helle e Roberto Grossi. Moltssimi altri ospiti si susseguiranno sul Palco Crescendo, dalle ore 15, dagli Scooppiati Diversamente Band a Riccardo Marchi, da Paolo Rigotto a Vinicio Simonetti, Luca Oliveto, Leandro Pallozzi e i Vecchi Draghi, Lombroso, Simone Ardini e molti altri ancora, sotto l’attenta guida del presentatore Riccardo De Stefano.

Sul Palco Onda Rosa Indipendente, in piazza Martiri della Libertà ci saranno le esibizioni degli artisti aderenti alla Compilation sull’Alluvione: AGA, Antonella Donatini, Valentino Bettini e Isabella Del Fagio. A seguire Stella Merano, Something Else, Kaloxs e Settimo, nonché le band e gli artisti dalle scuole di musica Artistation. In Piazza San Francesco il concerto contro la chiusura dell’Oratorio di San Francesco, dalle 15 alle 20 con l’esibizione degli ensemble Art of Choir, Kirtan Druming Circle, Loading, Eko Orchestra e Songwriting Band. A conclusione di quest’ultimo evento, si terrà il concerto finale del Supergruppo Rock 1974-2024 formato da Roberto Tassinari alle chitarre, Pasquale di Camillo al basso, Bruno Ponti alle chitarre, Mauro Guidi alla batteria e Gaetano Barbarito alla voce con tanti altri storici musicisti faentini, Prima di questo evento, la presentazione del libro di Mirko Francesconi che racconta alcuni fatti della Faenza Rock degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Oltre alla conclusione del Forum sul giornalismo musicale, tanti gli incontro alla Galleria Comunale d’Arte al Voltone della Molinella.

Alle 15, Cisco presenta il disco "Riportando Tutto A Casa Live - Trent’Anni Dopo", sotto la guida di Enrico Deregibus, seguito alle 16,30 da Marco Bertini e Giacomo Cascone. In Piazza Nenni a partire dalle 14,30 si terrà la presentazione della collana "Bibbione per artisti moderni che vogliono blastare tutto (e subito)", edita da kdope. Alle 15,30 Trax Records propone la masterclass "Elementi fondamentali del Mastering" a cura di Francesco Falco. Il primo pomeriggio vedrà Midance e le altre etichette musicali impegnate nello scouting. Inoltre, come ieri, proseguirà anche oggi dalle 10 alle 19 la 6ª edizione della Fiera del Disco al Palazzo del Podestà in piazza del Popolo. Ma non mancherà la IX edizione de E Marke’ in Piazza delle Erbe con Dj Set, Handmade, Seconhand e vintage. Mentre in Piazza del popolo si terrà il Mei Market 2024, un’sposizione di artigianato artistico a cura di "Magia dell’arte manuale".

Ugo Bentivogli