BandaStorta Musica da circo

Questa sera in piazza San Francesco le musiche da circo della BandaStorta. Per la rassegna “Le Stelle di Galla Placidia”, è in programma alle 21.15 in piazza San Francesco, lo spettacolo “Drum Bun”, musiche da circo, con la BandaStorta (Davide Salata, Sax soprano; Emiliano Tamanini, Tromba; Fabrizio Carlin, Trombone; Giorgio Beberi, Sax baritono; Filippo Tonini, Batteria e percussioni i suoi componenti).

Dopo il successo dei primi due cd intitolati, “Sognando Fellini” e “BandaStorta Circus” che hanno visto protagonista la formazione BandaStorta in più di cinquanta concerti lo scorso anno, la formazione presenterà per gli amici e appassionati di jazz, il terzo cd intitolato “Drum Bun” ispirato alle musiche ed alle poetiche del mondo del circo fresco di registrazione presso il nuovo studio Collettivo Mood. BandaStorta, questa è la descrizione recuperata nel loro sito, "è un rocambolesco ensemble di musicisti nel quale prende vita la creatività artistica dei “Storti Bandisti”. Nato da menti eclettiche ed anime di-storte che trovano il loro equilibrio in arrangiamenti e composizioni di brani dal sapere e sapore circense!". Un altro appassionato del circo, dei suoi misteri e della sua dimensione giocosa-infantile è stato Federico Fellini, che BandaStorta ha omaggiato come visto con un progetto specifico nella ricorrenza dei suoi 100 anni dalla nascita, il 20 Gennaio 1920.