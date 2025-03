Bandeandrè in concerto. Raccolta fondi per la Pediatria

L’associazione ’Il Mosaico’ ha organizzato di uno spettacolo di beneficenza con la partecipazione della Bandeandrè (nella foto), specializzata nella reinterpretazione delle canzoni del grande Fabrizio De Andrè. Appuntamento martedì sera, alle 21, presso il teatro Comunale di Russi.

L’iniziativa ha come obiettivo la raccolta di fondi per sostenere i reparti di pediatria degli ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza, finanziando progetti di miglioramento delle strutture e dei servizi dedicati ai bambini. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a favore di iniziative specifiche per la pediatria, contribuendo a garantire un’assistenza sanitaria di qualità ai piccoli pazienti del nostro territorio.

L’associazione ’Il Mosaico’ nasce con l’intento di promuovere e sostenere progetti che abbiano un impatto positivo sulla comunità, con un’attenzione particolare alle necessità sanitarie dei più piccoli. Con questo evento, si intende dare un contributo concreto e tangibile al miglioramento dei reparti pediatrici delle strutture ospedaliere di Ravenna, Lugo e Faenza.

Prenotazioni biglietti: