Bandeandrè, omaggio a Faber

Saranno i Bandeandrè i protagonisti del concerto di questa sera alle 21.30 al Mama’S Club - Circolo Arci La Scintilla, in via S.Mama, 75, a Ravenna. Sul palco saliranno Gianluigi Tartaull (voce e chitarra), Nazzarena Galassi (voce), Caterina Sangiorgi (flauti e voce), Raimondo Raimondi (chitarra e mandolino), Stefano Fabbri (percussioni), Giacomo Sangiorgi (basso elettrico) e Luca Vassura (fisarmonica). "Rileggere un autore da spesso più piacere che leggerlo per la prima volta, a meno che non sia un racconto con un assassino da scoprire alla fine – spiegano –. Ascoltare una canzone per la seconda, la terza, la quarta volta forse ci sorprende di meno, ma ce la fa comprendere meglio, sia nel testo che nella costruzione musicale. Dopo quindici anni abbiamo riproposto almeno per una volta quasi tutto il repertorio di Fabrizio De Andrè, ma riproporlo non ci ha ancora stancato".