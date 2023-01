"Bandi alle imprese, risorse tutte assegnate"

Pandemia, guerra e aumento dei prezzi. Queste le parole che hanno contrassegnato l’anno appena trascorso. Ma come hanno inciso nel tessuto di una città? Fa il punto su attività economiche, sport e pari opportunità l’assessora Michela Brunelli.

Come sono andate, in linea generale, le attività economiche nel 2022?

"Il 2022 doveva essere l’anno della ripresa e della ripartenza a livello economico e sociale. Purtroppo il post pandemia e il conflitto continuano a condizionare le attività economiche, che faticano a lavorare in prospettiva. Oggi le imprese cercano faticosamente di gestire una quotidianità fatta di instabilità ed incertezze, per questo è fondamentale sostenerle con ogni mezzo".

Dopo la pandemia sono arrivati caro energia e aumento prezzi. Cosa ha fatto l’amministrazione?

"Abbiamo attivato più leve a favore delle nostre imprese: sostegno economico e concessione di occupazione di suolo pubblico, che se durante la pandemia consentiva il distanziamento sociale necessario, oggi permette alle imprese di ampliare la loro proposta e di essere maggiormente attrattive per residenti e turisti".

Di che percentuale parliamo in merito alle imprese che rispondono ai bandi?

"La risposta è altissima, generalmente esauriamo tutto il plafond disponibile. Questa amministrazione ha scelto il sostegno alle imprese durante la pandemia e continua a farlo, mettendo a disposizione importanti risorse proprie. I criteri di accesso ai bandi sono chiari e di facile comprensione, segno che questa amministrazione è attenta alle proprie imprese e alle criticità che stanno vivendo. Dopo il bando uscito sul "caro bollette", il bando "Forese" evidenzia inoltre l’attenzione che vogliamo dare alle imprese che operano, appunto, lontano dalla costa. Svolgono un servizio fondamentale per i residenti, di presenza e di presidio di un territorio che vuole offrire alle persone che lo scelgono, un’alta qualità di vita".

Sullo sport quali sono le prospettive?

"Le associazioni sportive svolgono un ruolo sociale indispensabile all’interno della comunità. Svolgono un’attività aggregante, trasmettono regole e valori sani. Una società che tiene al benessere dei propri cittadini non può prescindere dal sostenere le proprie associazioni sportive, economicamente e attraverso la disponibilità di impianti sportivi che tengano conto delle diverse discipline radicate sul territorio. Già nel 2023 vedremo la nascita di una nuova tensostruttura, finanziata interamente con risorse comunali e nei prossimi anni, la nascita di una nuova palestra a servizio del nostro ISS Tonino Guerra, grazie all’intervento della Provincia di Ravenna".

Lei ha anche la delega alle pari opportunità. Come stanno le imprese femminili?

"Vivono le stesse difficoltà di tutte le altre imprese. Sottolineo però che un’imprenditrice è prima di tutto una donna che, se vive in un contesto famigliare e sociale che non la sostiene o non la sostiene sufficientemente, è portata molto più rapidamente rispetto a quanto farebbe un uomo, a compiere scelte che la allontanano dal mondo del lavoro. Dobbiamo quindi mettere molta attenzione al contesto sociale e culturale in cui la donna al giorno d’oggi vivere e lavora. C’è bisogno di una rete famigliare, parentale e di servizi che funzionino perché la donna si possa esprimere e crescere secondo le proprie aspirazioni, non solo quindi come figlia, moglie, madre, ma anche come imprenditrice".

Ilaria Bedeschi