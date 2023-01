Bandi di gara per 50 milioni legati al Pnrr Ma i lavori andranno conclusi entro il 2026

Tredici progetti che ammontano complessivamente a 50 di milioni di euro di investimenti. Sono questi i numeri che caratterizzano le numerose gare d’appalto indette dall’amministrazione comunale partite negli ultimi mesi. Un paio di queste scadono già a fine mese, per altre è questione di qualche settimana in più.

"Si tratta di opere pubbliche che interessano turismo, cultura, ambiente, sport" spiega l’assessore all’Urbanistica Federica Del Conte. "Sono appalti impegnativi, con una tempistica spesso molto ridotta per rispettare le regole del Pnrr, la fonte di finanziamento di quasi tutti i progetti a gara. E consideriamo che le opere devono essere terminate entro il 2026. Spero soltanto che ci siano tante imprese interessate a partecipare ai bandi". Tre diverse gare d’appalto, per un totale di oltre 9 milioni, riguardano il completamento del Parco marittimo a Casal Borsetti, Lido Adriano, Lido di Classe, Lido di Dante e Lido di Savio, Marina Romea e Porto Corsini. Restando sui lidi, 636mila euro andranno per la realizzazione della pista ciclabile di Viale Italia, a Marina Romea, mentre poco di più costerà rigenerare Piazza Vivaldi a Lido Adriano, palco nuovo compreso.

Nel forese, 570 mila euro sono destinati a nuovi impianti di videosorveglianza e lettura targhe nel forese. Il rinnovo del Global service per la manutenzione delle strade comunali per il periodo 2023-2025 richiederà 11 milioni di euro. A fine gennaio, scade la gara europea per l’appalto relativo al servizio per l’organizzazione e la gestione dell’accoglienza integrata e connessa del Sistema per l’accoglienza e l’integrazione (Sai): minori stranieri non accompagnati (69 posti) e ordinari (94 posti) e servizio di assistenza sociale e supporto all’ente locale. Si tratta di un importo di 8,7 milioni. Il progetto prevede l’accoglienza temporanea e integrata per 69 minori stranieri non accompagnati, di cui 5 posti per neomaggiorenni, autorizzati dal Servizio centrale del Ministero dell’Interno nell’ambito della rete nazionale SAI e si avvale anche di sedi messe a disposizione dall’amministrazione comunale. Per quanto riguarda l’accoglienza e l’inserimento di 94 ordinari in collaborazione con il Servizio Centrale deI SAI ed il privato sociale, cui affidare la realizzazione di parte degli interventi. Veniamo agli impianti sportivi.

L’appalto per la realizzazione del bike park all’ex ippodromo ha un valore di 1,7 milioni, mentre l’efficientamento energetico del Pala De André costerà 1,3 milioni: verranno sostituiti i vecchi impianti di riscaldamento e raffreddamento, introdotta la pompa di calore e pannelli fotovoltaici sui tetti di alcuni parcheggi. L’obiettivo è ridurre il peso della bolletta energetica, e aumentare la sostenibilità ambientale. Sempre a proposito di impianti sportivi, scadrà il 13 febbraio il bando per la realizzazione della nuova piscina. L’importo previsto nella gara d’appalto è di 17 milioni. Sarà previsto un impianto polivalente con un centro benessere, un centro fitness, un bar e un ristorante. L’impianto sportivo sarà composto da tre vasche: una principale da 50×25 metri e profonda da 2 a 3 metri, una vasca da 25×21 metri profonda 1.80 metri e una da 21×15 metri profonda 1.40 metri. Alla vasca principale sarà affiancata una tribuna per il pubblico e una seconda tribuna per gli atleti, mentre di fianco alle vasche secondarie sarà presente una tribuna per 165 spettatori. La durata della concessione sarà di 25 anni.

