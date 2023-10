"Bandi di gara per centri sportivi. Troppi ricorsi al Tar"

"Il Comune di Ravenna si trova nella pessima e imbarazzante situazione di aver subito nell’ultimo anno ben tre ricorsi al Tar di Bologna, che hanno tutti un minimo comune denominatore: si tratta dei bandi per l’assegnazione in concessione dei centri sportivi per il gioco del calcio". Così il capogruppo di Lega Salvini premier, Gianfilippo Nicola Rolando, in una nota parla dell’annullamento del Tar di Bologna nel 2022, a seguito del ricorso della polisportiva Low Street Ponte Nuovo, della "procedura di aggiudicazione per l’affidamento in concessione d’uso e gestione per 6 anni del campo sportivo di via Dismano Vecchio 89 a Ravenna. Aggiudicazione assegnata dal Comune alla Compagnia dell’Albero, società polisportiva dilettantistica arl". "A distanza di un anno – continua Rolando –, dopo aver esperito la specifica gara per entrambi i centri sportivi, a seguito dell’aggiudicazione alla Compagnia dell’Albero, società polisportiva dilettantistica, del medesimo campo sportivo di via Dismano Vecchio 89 e dell’aggiudicazione al Ravenna Football Club 1919 ssdrl del campo sportivo di Fosso Ghiaia di Via Romea Sud, sono stati presentati al Tar di Bologna, altri due ricorsi con richieste di istanze cautelari. Si tratta dei ricorsi presentati dalla Polisportiva Low Street Ponte Nuovo sempre per il centro sportivo di via Dismano Vecchio e dal Fosso Ghiaia Asd per il centro sportivo di via Romea Sud a Fosso Ghiaia".

"Questa pioggia di ricorsi concentrati in pochissimo tempo – continua –, nonostante l’elevato costo che non incentiva la loro presentazione, denota una gestione delle gare non certo rassicurante". Non solo: Rolando punta il dito contro la commissione giudicatrice della gara, a suo dire senza "esperienza specifica nel settore in oggetto". Anche la contestuale mancanza di informazione alla stessa da parte del Rup – aggiunge – potrebbe spiegare la mancata esclusione del Ravenna Football Club 1913 a fronte della sua maxi morosità nei confronti del Comune di Ravenna e quindi per mancato rispetto di un requisito di partecipazione. O come è presumibile anche per i vizi di valutazione delle offerte per l’assegnazione dell’impianto sportivo di via Dismano Vecchio".