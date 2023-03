Bandiere, Dal Borgo: "La divisione è un danno"

Continua a tenere banco in città la questione legata all’iscrizione individuale dei cinque rioni alla federazione degli sbandieratori, decisione assunta dal Comitato del Niballo. Tale provvedimento pone molte incognite sul futuro e questo fa si che rimangono al momento non certo idilliaci i rapporti fra Faenza e la Fisb. Che i faentini non siano graditi alla dirigenza Fisb, è emerso anche in una recente decisione del Direttivo Fisb. Alla luce della mancata iscrizione per l’anno 2023 di Faenza sarebbero venuti a mancare i rapporti fiduciari verso tre faentini, rimossi dall’incarico: Christian Bandini, (del Rione Nero) era uno dei CT. della nazionale Fisb; Lorenzo Rava (del Borgo Durbecco) e Alessandro Montuschi (del Rione Nero) erano componenti della commissione Tecnico Storica. Attualmente, restano ancora tre i faentini nell’organico della Fisb: Fausto Brugnoni, (del Gruppo Municipale) collaboratore della Commissione storia; Giordano Grilli, (ex del Rione Rosso) referente del Gruppo Giudici Gare; Marino Baldani, (del Gruppo Municipale) inserito a fine febbraio scorso nella neonata Commissione Stampa e Propaganda.

Sabato, a ogni modo, i cinque rioni, attenendosi a quanto deciso nell’ultimo Comitato Palio, hanno presentato domanda di iscrizione singola alla Fisb.

Negli ultimi giorni abbiamo ascoltato i pareri di diversi rionali ed esperti. Oggi proponiamo il parere di Luciano Dal Borgo, da oltre 50 anni nel mondo del Palio e attuale primo capitano del Rione Verde di cui è stato capo dal 1977 al 2008. "Le mie considerazioni su questa triste vicenda si basano sulla storia di questa Federazione, voluta, sostenuta e partecipata da sempre dalla nostra Città. Città che per tanti anni ha anche ospitato negli uffici Comunali la segreteria Federale e che oggi si trova bistrattata come un figlio indegno, sbattuto fuori casa. Io stesso prima atleta poi dirigente ed ancora poi responsabile accompagnatore del Gruppo ’Niballo Città di Faenza’, in diversi Campionati Italiani, quando alzavo al cielo il trofeo che decretava i ‘Campioni d’Italia’, ero orgoglioso di questi giovani che dedicavano tutto il loro tempo libero allo Sport della bandiera. E oggi tutto questo viene spazzato via per colpe che questi giovani sicuramente non hanno. Certamente qualcosa non ha funzionato e avremo sicuramente sbagliato, ma a tutto c’e’ un rimedio e qui mi chiedo se tutto sia stato fatto. Il movimento dovrebbe inoltre essere supportato a parer mio in modo diverso dalle istituzioni, troppo tempo è passato da quando si pensava di organizzare i campionati italiani a Faenza e ci si è trovati sbattuti fuori con motivazioni a tanti incomprensibili".

Tanta l’amarezza di Dal Borgo: "Spero e mi auguro che in un futuro prossimo si possano trovare soluzioni per rimediare a questa divisione che ritengo distruttiva della nostra immagine, non solo nel settore bandiere".

Il tema potrebbe essere trattato anche oggi in consiglio comunale (inizio alle 18).

Gabriele Garavini