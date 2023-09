Bandiere, le gare in piazza si faranno 30 settembre e primo ottobre

A causa dell’alluvione, del rinvio del Palio e dei mesi estivi è passato un po’ in sordina, ma la notizia divulgata il giorno del Niballo 2023 è di quelle importanti. È stato, infatti, definito quale sarà il fine settimana dedicato al Torneo Alfieri bandieranti e Musici 2023. L’appuntamento è per sabato 30 settembre e domenica primo ottobre in Piazza del Popolo e il calendario sarà il seguente: sabato 30 settembre 2023 dalle ore 20,30: specialità Singolo, Piccola Squadra, Grande squadra e Musici. Domenica primo ottobre 2023 dalle ore 16: Torneo Giovanissimi Alfieri bandieranti e Musici.

Domenica primo ottobre dalle ore 21ì: specialità Singolo Under 21, Coppia Under 21, Coppia tradizionale. Le gare di terranno in Piazza del Popolo e in caso di maltempo si sposteranno in uno dei due palazzetti di Faenza al momento non è ancora stato deciso. Questo torneo, permetterà ai tanti Musici e Sbandieratori faentini di dare continuità ai propri progetti e valorizzare quanto fatto nei mesi che hanno preceduto l’alluvione, arrivata a ridosso della Manifestazione costringendola a reinventarsi e riorganizzarsi come già accaduto di recente per la pandemia. Non abbiamo dubbi sull’importanza associativa di questo appuntamento che, come il Palio, rappresenta la passione dei rionali per questa città. Piazza del Popolo aspetta i suoi protagonisti e tornerà a colorarsi ed emozionarsi.

Nelle serate che precederanno il weekend di bandiere le cucina dei rioni probabilmente apriranno nuovamente i battenti per alcune serate culinarie. Infine, nel week end precedente, sabato 23 settembre sempre in piazza del Popolo andrà in scena la 18ª edizioni dei campionato sbandieratori over 40 - Trofeo Memorial Sandro Sabbatani, nel ricordo dell’ex sbandieratore del rione Rosso. La manifestazione, giunta quest’anno alla 18ª edizione, è stata ideata nel 2006 dal faentino Ivan Samorì ed è organizzata dal Gruppo Municipale del Niballo Palio di Faenza.

g.g.