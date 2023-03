"Bandiere, sui rioni divisi si è deciso troppo in fretta"

Continua a tenere banco la questione legata all’iscrizione individuale dei cinque rioni alla federazione degli sbandieratori, decisione assunta dal Comitato del Niballo lunedì scorso. Sul tema è intervenuto anche Aldo Ghetti, oggi coordinatore della deputazione del Niballo ma a lungo capo del servizio cultura comunale con specifico riferimento al Palio, e titolare di altri incarichi di rilievo. La recente decisione del comitato Palio con i voti favorevoli di Giallo, Verde, Nero e Gruppo Municipale è stata dipinta come una svolta epocale. "Lo è perché per la prima volta rompiamo l’identità cittadina. Come città siamo fondatori della Federazione e questa decisione spezza questa continuità togliendo la coesione al gruppo. A questo punto il gruppo non sarà più combattivo per selezionare i migliori sbandieratori e poi presentarsi unito all’esterno, nessuno si preoccuperà della difesa dei colori della città". Luca Menghi ha sostenuto però sulle nostre pagine che la scelta di ‘correre da soli’ ha portato a Lugo e altrove un aumento del livello tecnico. "I rioni di Faenza però costituiscono un patrimonio di aggregazione cittadina enorme. E tecnicamente Faenza ha un livello altissimo. È ovvio che da un punto di vista puramente atletico ci potrebbe essere un miglioramento ma ci basiamo solo su questo o...