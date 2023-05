Bando da 200mila euro per le famiglie in difficoltà

Messo a disposizione un fondo di 100mila euro per i contributi alle famiglie a fronte del carovita, a cui si aggiungeranno altri 100mila euro sempre a sostegno delle famiglie, previsti nel bilancio 2023. Per accedere ai contributi i cittadini dovranno presentare domanda a seguito della pubblicazione di un bando che specificherà tutti i requisiti per potere partecipare, fra cui residenza continuativa nel comune di Cervia almeno dal 1° luglio 2022 e ISEE del valore fra 8.500 e 18mila euro. I contributi dovranno essere erogati secondo l’ordine della graduatoria. I cittadini si potranno recare al Cervia Informa in viale Roma, 33 (tel 0544979350) nella giornata di mercoledì dalle 9 alle 12 per richiedere informazioni sul bando.